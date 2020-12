Trotz Ausgangssperre: Unbekannte treffen sich in Hütte bei Schwarzenbach am Wald. Am Sonntagmittag (20. Dezember 2020) erreichte die Polizei die Mitteilung, dass die Panorama-Hütte im Wald bei Döbrastöcken enorm verunreinigt sei.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Örtlichkeit konnte jede Menge Unrat in der Hütte sowie ein beschädigtes Geländer vor der Hütte festgestellt werden. Außerdem wurde ein entwendeter Rewe-Einkaufswagen vorgefunden, der mit jeder Menge Leergut befüllt war. Dies berichtet die Polizeiinspektion Naila.

Mehrere Menschen feiern bis zum Morgen - Polizei ermittelt

Eine Befragung der unmittelbaren Nachbarn ergab demnach, dass sich dort Samstagabend ab 17 Uhr mehrere Menschen aufgehalten und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben.

Der angerichtete Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Der Einkaufswagen durch die Marktleitung abgeholt. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0 zu melden.

Anzeigen kommen indes auf die Teilnehmer einer Grillfeier im Kreis Hof zu: Die acht Personen aus mehreren Haushalten hatten sich zu einer Geburtstagsparty getroffen.

Symbolfoto: Couleur/Pixabay