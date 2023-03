Feuerwehreinsatz im Landkreis Hof: Am Freitagmorgen (3. März 2023) rückten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Chemiebetrieb in Schwarzenbach an der Saale aus, weil dort ein Feuer ausgebrochen war. Das gelagerte Material erschwert der Feuerwehr den Einsatz.

Gegen 5 Uhr morgens wurde die Feuerwehr alarmiert: In einem Industriebetrieb war eine Maschine in Brand geraten. Auch Gefahrstoffe wurden in dem Bereich gelagert, wie Sascha Ploss, Pressesprecher der Feuerwehr Landkreis Hof, im Gespräch mit News5 erklärt. Einer der IBC-Behälter, der tausend Liter umfasste, sei dabei ausgelaufen.

Großeinsatz in Schwarzenbach: Feuer breitet sich in Maschinenhalle aus

Die Brandbekämpfung habe sich schwierig gestaltet, da sich das Feuer auch auf die Zwischendecke und weitere Teile des Gebäudes ausbreitete, in denen ebenfalls Gefahrstoffe untergebracht sind. Die Lage sei zunächst unübersichtlich gewesen.

Die Feuerwehr musste daher mehrmals Verstärkung anfordern. Einige Bereiche seien nur noch mit speziellen Chemikalienschutzanzügen betretbar, da die Flüssigkeit sonst die Kleidung angreifen könnte. Es sei aktuell noch nicht absehbar, wie lange der Einsatz noch andauert, da noch Glutnester vorhanden sein könnten.

Ebenfalls unklar ist, wie die Einsatzkräfte mit den ausgetretenen Soffen umgehen sollen, erklärt Ploss. Eventuell reiche es aus, die Flüssigkeit zu verdünnen, oder sie müsse abgefangen werden. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.