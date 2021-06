Schock für die ehrenamtlichen Rettern der BRK Wasserwacht in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof): Wie die Agentur News5 berichtet, haben sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (18. Juni 2021) an deren Rettungsboot zu schaffen gemacht - und schwere Schäden hinterlassen.

Die Kriminellen haben nach ersten Informationen von News5 den Außenmotor des Rettungsbootes geklaut und außerdem die Benzinleitung durchgeschnitten. Die Rettungskräfte vom BRK ärgern sich extrem: Denn der Sachschaden ist mit rund 10.000 laut News5 ordentlich hoch.

Schlimmer als der Sachschaden sei für die Retter der Wasserwacht jedoch, wie jemand auf die Idee komme, ein Boot, das im schlimmsten Fall für die Rettung von Menschen zum Einsatz komme, außer Betrieb zu setzen. "Wenn jemand im Wasser in Not ist, dann zählt jede Sekunde", so Marco Hagen, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Hof gegenüber News5. Er könne nicht verstehen, wie "dreist man sein muss", um solch eine Tat gerade bei einer Hilfsorganisation zu begehen.

