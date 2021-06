Schwarzenbach an der Saale vor 43 Minuten

Passanten finden bewusstlosen Radfahrer: 57-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Am Montagnachmittag (28. Juni) haben Passanten einen 57-jährigen Radfahrer in Schwarzenbach an der Saale im Ortsteil Förmitz bewusstlos aufgefunden. Der Mann ist im Krankenhaus gestorben.