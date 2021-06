Schwarzenbach am Wald vor 1 Stunde

Trunkenheit am Steuer

Nach "turbulenter Fahrt": 57-Jähriger versteckt sich im Schrank vor der Polizei

Ein betrunkener 57-Jähriger war am Montagabend in Schwarzenbach am Wald mit seinem Auto unterwegs. Eine Zeugin hatte beobachtet wie der Mann einen Holzzaun und danach eine Steinsäule touchierte.