In Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) ist es am späten Sonntagnachmittag (28. August 2022) zu einer Hunde-Attacke gekommen. Wie die Polizei Naila mitteilt, ging eine 66-jährige Frau mit ihrem Hund spazieren, als plötzlich drei Hunde auf sie zu gerannt kamen und ihren Hund immer wieder bissen.

Um ihrem Hund zu helfen, ging die 66-Jährige dazwischen. Dabei wurde die Frau selbst von einem der angreifenden Hunde in den Arm gebissen. Erst als der Besitzer der Jagdhunde dazukam, ließen die drei Tiere ab. Laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) erwartet den Besitzer nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. red/dpa

