Ein Schüler (16) bedrohte am Dienstagabend (02.08.2022) gegen 19 Uhr eine Mitschülerin mit einem Messer. Zu der Bedrohung kam es auf einem Spielplatz in der Nailaer Straße in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof).

Auf dem Spielplatz hielt sich nach Angaben der Polizeiinspektion Naila eine Gruppe Jugendlicher auf. Ein 16-jähriger Schüler aus Schwarzenbach am Wald fuchtelte mit einem Messer vor dem Gesicht seiner gleichaltrigen Mitschülerin herum.

Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Der 16-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Bedrohung. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, gehörte das Messer einem 25-Jährigen aus der Gruppe.

Da es sich bei dem Messer um ein verbotenes Einhandmesser handelte, muss sich jetzt der 25-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Vorschaubild: © andrei310 / Adobe Stock (Symbolfoto)