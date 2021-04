Am Samstag, 10. April 2021, ab 8.00 Uhr findet in Schwarzenbach an der Saale, wie die Stadt mitteilt, wieder der Aktionstag „Rama Dama“ statt. Trotz der immer noch andauernden Corona-Pandemie ruft die Stadtverwaltung zum Frühjahrsputz auf und lädt alle engagierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich daran zu beteiligen. Selbstverständlich muss der Aktionstag in diesem Jahr auf corona-gerechte Art und Weise ablaufen. Da Vereinsaktivitäten noch immer nicht erlaubt sind, sind alle Schwarzenbacher Haushalte zum ehrenamtlichen Mitmachen aufgerufen. Dabei sein können Menschen jeden Alters, einzelne Personen oder Eltern mit Kindern, die zusammen in einem Haushalt leben.

So sollen möglichst viele öffentliche Plätze, Grünanlagen und Straßenränder durch engagierte Bürgerinnen und Bürger von Schmutz und Unrat befreit werden. Zwischen 8.00 und 14.00 Uhr kann der Müll in allen Teilen des Stadtgebietes und in den Ortsteilen gesammelt werden. Jeder Helferin und jedem Helfer wird nach vorheriger Anmeldung ein Müllsack zur Verfügung gestellt und – um Doppelarbeiten zu vermeiden – ein bestimmtes Gebiet zum Säubern zugeteilt, Wünsche werden dabei gerne berücksichtigt. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs werden die Aktion begleiten, die gefüllten Abfallsäcke abholen und ordnungsgemäß entsorgen.

Generell sind alle Schwarzenbacherinnen und Schwarzenbacher aufgerufen, sich zu beteiligen – so können zum Beispiel Gehwege und Anlagen vor dem eigenen Anwesen gereinigt oder wild wachsendes Unkraut entfernt werden. Die Stadtverwaltung wird sich bei jeder Helferin und jedem Helfer mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken, denn eine saubere Stadt ist immer eine lebens- und liebenswerte Stadt.

Wer beim „Rama Dama“ dabei sein möchte, wird gebeten sich bis zum 09.04.2021 unter Tel. 09284/933-31 oder per Email sabine.oltsch@schwarzenbach-saale.de zu melden. Die Stadt Schwarzenbach a.d.Saale hofft auf rege Teilnahme.