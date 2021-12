Bei einem Busunfall im Landkreis Hof ist am Mittwochmittag (22. Dezember 2021) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Münchberg mit.

Demnach wollt der mit vier Schulkindern besetzte Schulbus die Staatsstraße 2194 von Unfriedsdorf kommend geradeaus in Richtung Meierhof überqueren. Dabei übersah der 69-jährige Busfahrer ein von rechts aus Richtung Münchberg kommendes Auto.

Schulbus erfasst Auto: 86-Jähriger schwer verletzt

Der Bus erfasste das Auto an der linken Fahrzeugseite. Der Wagen wurde nach rechts in die angrenzende Wiese geschleudert und überschlug sich dort. Der 86-jährige Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und die Kinder blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.