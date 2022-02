Schüsse in Klinik: Am Donnerstagabend (10. Februar 2022) gegen 20.15 Uhr sind in einem Krankenhaus in Naila Schüsse gefallen. Klinikmitarbeiter*innen hörten die Schussgeräusche aus einem Zimmer der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses heraus, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in der Nacht zum Freitag (11. Februar 2022) in einer Pressemitteilung berichtet.

Als eine Mitarbeiterin die Tür des Zimmers öffnete, sah sie einen Patienten mit der Waffe und schloss die Tür sofort wieder, heißt es.

Patient schießt in Krankenhauszimmer um sich: Großeinsatz in Naila

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei erreichte kurze Zeit später das Krankenhaus. Nur wenige Minuten nach dem Notruf gelang es den Beamt*innen der Polizei die Schusswaffe zu sichern und den Mann in Polizeigewahrsam zu nehmen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Drei Pflegerinnen erlitten allerdings einen Schock und mussten im Anschluss psychologisch betreut werden. Nun ermittelt die Kripo und die Staatsanwaltschaft Hof.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt inzwischen wegen versuchten Totschlags, hieß es am Freitagmittag. Auch wurden weitere Details bekannt.

Haftbefehl gegen 76-Jährigen aus dem Kreis Kronach - Polizei nennt Details

Bei dem Patienten handelt es sich um einen 76-Jährigen aus dem Landkreis Kronach, der sich zum Tatzeitpunkt alleine in seinem Zimmer befand. Der Mann habe mit einer Kleinkaliberwaffe mehrmals um sich geschossen. Die Pistole hatte der 76-Jährige unberechtigt bei sich. Verletzt wurde durch die Schussabgaben niemand.

Auch wenn sich der Mann während der Schussabgabe in einem Ausnahmezustand befand, gefährdete er durch sein Handeln Klinikmitarbeiter*innen. Die Kriminalpolizei Hof führt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft Hof hat beim zuständigen Ermittlungsrichter Haftantragsbefehl gestellt.