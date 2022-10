Sprit-Diebe in Oberfranken am Werk: "Die hohen Kraftstoffkosten wirken sich auch negativ auf Baustellen aus", erklärt die Polizeiinspektion Naila in einem Pressebericht. In der Nacht auf Freitag (30. September 2022) wurden von einem Lkw demnach mehrere Liter Diesel abgezapft.

Dem Lastwagen, der sich auf einer Baustelle in Rotheiten (Kreis Hof) befand, wurde der abgesperrte Tankdeckel aufgebrochen und anschließend Kraftstoff im Wert von mindestens 150 Euro abgezapft. Laut Polizei wird der gesamte Schaden samt zerstörtem Tankdeckel auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Naila unter der Telefonnummer 09282/97904-0 gerne entgegen.

Vorschaubild: © Ales Mihu/unsplash.com (Symbolbild)