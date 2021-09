Im Kreis Hof hat es am Mittwochnachmittag (01. September 2021) gegen 13.37 einen Verkehrsunfall gegeben. Aus einer aktuellen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken geht hervor, dass sich der Unfall in Stammbach an der Straße Bahnhofstraße/Am Bahnhof zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet hat.

Auf Nachfrage von inFranken.de beim Polizeipräsidium heißt es, dass ein Rettungshubschrauber im Einsatz ist, da zwei Menschen verletzt wurden. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung und wird von der Redaktion aktualisiert, sobald weitere Details bekannt sind.

Vorschaubild: © Rettungshubschrauber pixabay.com/Efraimstochter