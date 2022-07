Am Mittwoch (13. Juli 2022) gegen 14.30 Uhr, ist ein 84-jähriger Pkw-Fahrer in der Gerberstraße in Rehau (Landkreis Hof) aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er daraufhin frontal gegen die Hauswand eines Firmengebäudes.

Am Gebäude selbst entstand kaum Schaden, aber das Auto des Verursachers wurde total beschädigt. Der Fahrer und auch seine Beifahrerin wurden verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und konnte nur noch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.