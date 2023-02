Ein 22-Jähriger hat am Freitagabend (24. Februar) die Scheibe eines Restaurants in Rehau (Landkreis Hof) mit einer Wodkaflasche eingeschlagen. Der Vorfall ereignete sich in der Ludwigstraße.

Die Polizei erfuhr gegen 20.15 Uhr von dem Geschehnis und nahm den Mann vor Ort fest. Dieser verheilt sich dabei - vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung - "äußert aggressiv", heißt es vonseiten der Polizeistation Rehau.

"Äußerst aggressiv": Mann beleidigt Polizeibeamte und randaliert in seiner Zelle

Die Einsatzkräfte brachten ihn in einen Streifenwagen, wobei der Beschuldigte immer wieder in Richtung der Beamten trat. Während der Fahrt beleidigte er die Polizisten mehrfach.

In der Zelle setzte sich sein schlechtes Verhalten fort: Er randalierte weiter, "wurde ausfällig und spuckte gegen Wände und Boden". Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt.

