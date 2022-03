Rehau vor 1 Stunde

Streit

Jugendlichen beim Ausparken übersehen: Handgreiflichkeiten nach Streit - Polizei sucht Zeugen

In der Ludwigstraße in Rehau wurde am Mittwoch (16.03.2022) beim rückwärts Ausparken beinahe ein Jugendlicher angefahren. Der Vorfall endete im Streit, wer hat etwas gesehen?