Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hof am 20.04.2022

Verkehrsunfallflucht: Am Samstagvormittag kam es in der Max-Rinck-Straße in Hof beim Ausparken zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkws fuhr vom rechten Fahrbahnrand an und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite das vor ihr geparkte Auto. Danach setzte sie zurück und stieß erneut gegen das andere Fahrzeug. Die Unfallverursacherin stieg aus und sah sich den entstandenen Schaden an. Sie blieb aber nicht an der Unfallstelle, sondern fuhr nach Hause. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Ereignis und verständigte die Polizei. Die 72-jährige Fahrerin bekam Besuch von der Polizei, die ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort einleitete. Der gesamte Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht: Ein geparkter Pkw wurde am Samstagnachmittag in der Kreuzsteinstraße in Hof angefahren und beschädigt. Eine Zeugin sah wie ein Pkw rückwärts aus einem Parkplatz auf die Straße fuhr und mit der hinteren Stoßstange gegen das geparkte Fahrzeug prallte. Danach fuhr der Fahrer wieder auf den Parkplatz und ging zum anderen Pkw, um sich den Schaden anzusehen. Er erkundigte sich noch bei der Mitarbeiterin in einem nahegelegen Café, welches aber geschlossen hatte. Anschließend fuhr er weiter, ohne zu warten oder die Polizei zu verständigen. Durch Ermittlungen konnte der Unfallverursacher festgestellt und angerufen werden. Der 68-Jährige kehrte zum Unfallort zurück. Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft Hof wegen Verkehrsunfallflucht übergeben. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Ungeklärte Verkehrsunfallflucht: Im Zeitraum vom 09.04.2022, 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, war ein schwarzer Skoda in der Ludwigstraße, auf Höhe der Hausnummer 51, bei einer Bäckerei geparkt. Das Fahrzeug wurde dort von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Hof bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 09281/704-0.

Gefährliche Körperverletzung: Ein 18-jähriger Hofer und ein 20-Jähriger aus dem Landkreis verließen am Sonntagmorgen, gegen 01:15 Uhr, die Altstadtpassage und hielten sich noch in der Fußgängerzone auf. Dort trafen sie auf zwei etwa Gleichaltrige und gerieten mit ihnen nach kurzer Zeit in eine Streitigkeit. Zunächst wurde der 18-Jährige mit der flachen Hand von einem der Unbekannten geschlagen. Als sein Begleiter dazwischen ging, wurde er von dem zweiten Unbekannten angegriffen. Es entwickelte sich eine Schubserei, bis der 18- und der 20-Jährige auf dem Boden lagen. Die Unbekannten schlugen und traten dann noch auf die Geschädigten ein, bis sie von mehreren Zeugen davon abgehalten wurden. Die Täter flüchteten und konnten während der Fahndung nicht mehr gesehen werden. Der Vorfall wurde als gefährliche Körperverletzung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Hof bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 09281/704-0.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, fuhr ein schwarzer Audi auf der Staatsstraße 2461 von Konradsreuth in Richtung Weißlenreuth. Auf der Strecke kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten. Das Fahrzeug blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegen und erlitt einen Totalschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Das liegengebliebene Fahrzeug fiel einer vorbeifahrenden Polizeistreife auf. Der Fahrer, ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Hof, blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte einen Wert von 1,39 mg/l an. Deswegen wurde er ins Klinikum nach Hof gebracht und musste eine angeordnete Blutentnahme durchführen lassen. Da er sich widersetzte, mussten ihn drei Beamte festhalten, während ein Arzt die Maßnahme durchführte. Auf seinen Führerschein muss der 31-Jährige vorläufig verzichten, dieser wurde ihm von den Polizeibeamten abgenommen und beschlagnahmt. Der Chef des Fahrers kümmerte sich um die Abschleppung des Fahrzeugs und um die Schadensabwicklung. Der 31-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

