Pressebericht der VPI Hof vom Samstag, 19.03.2022

Kollision mit Wind und Fahne

A9 / Leupoldsgrün - Am Freitagabend kam es auf der A9 Richtung Berlin Höhe Leupoldsgrün zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Gespann aus Pkw und Anhänger. Eine 45-jährige Frau aus March wollte auf dem mittleren Fahrstreifen besagtes Gespann überholen. Als sich die Gefährte auf gleicher Höhe befanden, kam es zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Als mögliche Unfallursache gaben die Beteiligten an, dass unter Umständen der Anhänger vom Seitenwind erfasst wurde und deshalb leicht gegen das überholende Auto gedrückt wurde. Ein eindeutiger Beweis hierfür ließ sich im Rahmen der Unfallaufnahme nicht gewinnen. Was den Beamten der Verkehrspolizei Hof aber nicht entging, war die Fahne des 56-jährigen Mannes aus Sachsen bei Ansbach. Ein Alkotest bestätigte letztendlich die feine Nase der Polizisten. Das Gerät zeigte einen Wert von 0,54 Promille. Glück hatte der 56-Jährige dahingehend, dass man keinen Zusammenhang zwischen dem Unfall und der Alkoholisierung erkennen konnte. Somit durfte er seinen Führerschein fürs Erste behalten. Um ein einmonatiges Fahrverbot kommt der Mann aber dennoch nicht herum.

Serbe ohne Führerschein am Steuer

A9 / Berg - Am Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw aus dem Zulassungsbereich Potsdam-Mittelmark an der Rastanlage Frankenwald. Der Fahrer, ein 35-jähriger Serbe, konnte dabei keinen Führerschein vorzeigen. Schließlich räumte er ein, gar keinen zu besitzen. Damit war für ihn die Weiterfahrt beendet. Der 35-Jährige muss sich nun wegen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ strafrechtlich verantworten. Gleiches gilt für Fahrzeughalter aus Nuthetal, da er ihm die Fahrt mit seinem Auto gestattete.

Marihuana an Bord

A9 / Berg - Bei der Kontrolle und Durchsuchung eines kroatischen Pkw fanden Beamten der Verkehrspolizei Hof am Freitagnachmittag eine geringe Menge Marihuana auf. Das Auto war den Beamten an der Rastanlage Frankenwald aufgefallen. Besetzt war es mit fünf kroatischen Staatsangehörigen, die auf der Reise gen Süden waren. Der 19-jährige Beifahrer räumte letztendlich ein, dass ihm die Drogen gehören. Die Beamten stellten das Rauschmittel sicher. Mit einer Strafanzeige im Gepäck ging die Reise für die Kroaten weiter.

Keine Zahlungsmoral bei hohen Spritpreisen

A9 / Berg - Zu einem Fall von Tankbetrug kam es am Donnerstagabend an der Rastanlage Frankenwald Ost. Kurz vor 20.30 Uhr war ein Pkw mit französischer Zulassung vorgefahren. Der Fahrer, ein ca. 35 Jahre alter Mann, tankte knapp 22 Liter Super im Wert von fast 51 Euro. Nach dem Tankvorgang stieg der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. An die Zahlung seiner Tankschuld dachte er nicht im Geringsten. Die Verkehrspolizei Hof hat die Ermittlungen wegen Tankbetrug aufgenommen.

