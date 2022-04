Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hof am Samstag, 30.04.2022

Pkw beschädigt

Hof. In der Schleizer Straße auf Höhe der Hausnummer 69 stellte am 28.04.2022 gegen 20:30 Uhr der Eigentümer seinen unbeschädigten silbernen Mercedes ab. Am 29.04.2022 gegen 17 Uhr fand er seinen Pkw auf der Fahrerseite sowie am Heck und der Front mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt vor. Dabei entstand ein Schaden von geschätzten 10.000 €. Aufgrund der Beschädigungen kann ein Unfall ausgeschlossen werden. Zeugen, die eine verdächtige Person im Tatzeitraum an dem Pkw gesehen haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der 09281/704-0 der Polizeiinspektion Hof mitzuteilen.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Hof. Am 29.04.2022 kurz vor Mitternacht führte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hof in der Oelsnitzer Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 55-jährigen Hofer durch, der mit seinem Pkw unterwegs war. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs wurde bei dem Verkehrsteilnehmer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine deutliche Alkoholisierung bei dem Fahrer anzeigte. Danach wurde die Weiterfahrt unterbunden und mit dem Fahrer ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt.

Der Betroffene muss sich auf ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot einstellen.

