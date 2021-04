Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Hof vom Sonntag, 11.04.2021

Hof - Pkw beschädigt: Ein 22-jähriger Hofer parkte seinen Pkw vom 08.04.2021, 16:30 Uhr, bis 09.04.2021, 10:00 Uhr, am Bahnhofsplatz in Hof. Dort wurde der graue Skoda, Fabia, am hinteren linken Kotflügel durch einen unbekannten Täter beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof, unter der Telefonnummer: 09281/704-0, entgegen.

Konradsreuth - Altholz auf Kompostanlage illegal entsorgt: Die Polizeiinspektion Hof erhielt den Hinweis, dass wiederholt imprägnierte Althölzer an der Kompostanlage in Konradsreuth abgelegt wurden. Es handelt sich um nicht kompostierbare Materialien, die ordnungsgemäß bei den Wertstoffhöfen des Abfallzweckverbandes entsorgt werden können. Wer Angaben zur illegalen Entsorgung machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hof, 09281/704-0, zu melden.

Hof - verbotenes Reizstoffsprühgerät sichergestellt: Am Samstagnachmittag wurde ein 31-Jähriger aus Rumänien mit seinem Fahrzeug in der Königstraße kontrolliert. Der Mann hatte im Fach der Fahrertür ein Reizstoffsprühgerät liegen, welches nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet war. Das Spray war nicht zur Tierabwehr gekennzeichnet, aber mit dem „BKA“-Prüfzeichen, einer Raute, versehen. Da im aufgedruckten Text erhebliche Rechtschreibfehler enthalten waren und der angebliche Hersteller nicht existiert, muss von einer Fälschung ausgegangen werden. Der 31-Jährige wird wegen einem Verstoß nach dem Waffengesetz und wegen Gebrauch einer unechten Urkunde angezeigt. Das Spray wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Da der Ausländer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste einen Bevollmächtigen benennen, der ihm die Behördenpost in sein Heimatland schickt. Erst danach konnte er seine Reise fortsetzen.

Hof: Ein 22-Jähriger aus Plauen wurde am Samstagnachmittag in der Bayreuther Straße angehalten und kontrolliert. Kurz bevor er durchsucht werden konnte, ließ er auffällig etwas fallen. In seiner Hosentasche befanden sich Marihuanareste. Die Beamten konnten im Lichtschacht hinter ihm eine geringe Menge Marihuana finden. Bei seinem 39-jährigen Begleiter wurde eine kleine Menge Marihuana im Zigarettenetui gefunden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, die Beiden werden wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Hof - Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in der Wunsiedler Straße war am 10.04.2021, in der Zeit von 17:15 bis 18:15 Uhr, ein silberner Pkw der Marke BMW geparkt. Das Fahrzeug wurde im Unfallzeitraum an der hinteren Stoßstange, im linken Bereich, angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 600 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne die Polizei anzurufen oder auf den Geschädigten zu warten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof, unter der Telefonnummer: 09281/704-0, entgegen.

Oberkotzau - Betäubungsmittel gefunden: Ein 30-Jähriger und sein 23-jähriger Bekannter wurden gegen 21:30 Uhr in der Westendstraße von Beamten der Polizeiinspektion Hof angehalten und kontrolliert. Der 30-jährige Oberkotzauer hob sofort auffällig die Hände, als er die Polizei erblickte. Dabei ließ er offensichtlich und hörbar etwas unter ein geparktes Auto fallen. Die Beamten fanden einen Kunststoffbehälter mit 3,6 Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Der 30-Jährige muss sich wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Hof: In der Christoph-Klauß-Straße wurde ein 27-jähriger Hofer, gegen 19:30 Uhr, kontrolliert. Er hatte verschreibungspflichtige Arzneimittel dabei, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Dafür konnte er keine ausreichende Erklärung abgeben. Die Tabletten wurden beschlagnahmt. Der 27-Jährige wird wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Er machte keine Angaben zur Herkunft der Medikamente.

Hof - Bedrohung mit Messer: Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Leimitzer Straße. Hintergrund des Streits war eine Ruhestörung durch einen 27-jährigen Bewohner. Es kam zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen dem Ruhestörer und einem 66-jährigen Nachbarn. Dabei fielen Worte wie „Missgeburt“ und „Wichser“. Die Beleidigungen brachten den 66-Jährigen derart in Rage, dass er in seine Küche lief und dem 27-Jährigen dann im Treppenhaus mit einem Küchenmesser drohte. Als die Mitteilung über die Bedrohung bei der Polizei einging, hatte sich der 66-Jährige bereits wieder in seine Wohnung zurückgezogen, sein Kontrahent wartete vor dem Haus auf die Polizei. Der Streit konnte durch vier Polizeistreifen des Einsatzzuges der Operativen Ergänzungsdienste Hof befriedet werden. Der Alkoholtest bei den Beteiligten zeigte jeweils 0,0 mg/l Atemalkohol. Das Küchenmesser, mit einer Klingenlänge von 18 cm, wurde als Beweismittel sichergestellt. Der 66-Jährige wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt. Der 27-Jährige muss sich wegen Beleidigung rechtfertigen. Der genaue Tatablauf muss noch im Rahmen von weiteren Ermittlungen aufgeklärt werden.