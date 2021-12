Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Hof vom 05.12.2021

Zu schnell auf winterglatter Fahrbahn - eine verletzte Person und hoher Sachschaden

A9 / A93 - Zu zwei sogenannten „Glätteunfällen“ musste die Verkehrspolizei Hof am gestrigen Samstag ausrücken. In beiden Fällen war eine nicht angepasste Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse unfallursächlich. Zunächst krachte eine 21-jährige Frau aus Hof am Samstagmorgen auf der A9 bei Münchberg in die Leitplanke. Die junge Fahrerin wollte zum Überholen ausscheren und geriet dabei ins Schleudern. Beim dem Aufprall verletzte sie sich leicht an Knie und Gesicht. An Fahrzeug und Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Am frühen Abend, kurz nach 19.10 Uhr, war ein 26-jähriger Mann aus Schönefeld auf der A93 bei Höchstädt ebenfalls zu schnell unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn brach sein Auto in einer Rechtskurve aus, schleuderte und krachte in die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise verletzte sich der Schönefelder bei dem heftigen Aufprall in der Schutzplanke nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf ca. 40.000 Euro.

In beiden Fällen kam die Polizei zu dem Ergebnis, dass die Unfälle bei geringerer Geschwindigkeit vermeidbar gewesen wären. Daher müssen sich beide Unfallverursacher auf Bußgeld und Punkte einstellen.

Pressebericht der Polizei Hof für Samstag, 04.12.2021

Passant nach Ruhestörung angegriffen

Hof - Am Freitagabend gegen 23 Uhr war eine Gruppe junger Männer in der oberen Marienstraße unterwegs, die lautstark grölten und sangen. Ein Anwohner sprach die Männer an und forderte sie auf, leise zu sein. Darauf kam ein Mann aus der Gruppe auf ihn zu und schüttete ihn Bier ins Gesicht, ein zweiter drohte, ihm den Kiefer zu brechen. Es kam zu einem Gerangel und der Geschädigte fiel mit den Angreifern zu Boden. Die Frau des Geschädigten hatte zwischenzeitlich über Notruf die Polizei verständigt. Als sie nach draußen ging, ließen die Angreifer vom Geschädigten ab und rannten davon. Die eingesetzten Streifen konnten im Rahmen der Fahndung keinen der Flüchtenden mehr feststellen. Laut Angaben des Geschädigten waren es insgesamt sieben bis neun Männer im Alter zwischen 20 bis 25 Jahren. Er zog sich bei dem Vorfall Schrammen am Körper zu und ihm schmerzte die Nase, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Die Polizeiinspektion Hof ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die noch unbekannten Täter und nimmt Hinweise unter Tel. 09281/704-0 entgegen.

Ertappter Ladendieb flüchtet aus Bekleidungsgeschäft

Hof - Am Freitagnachmittag beobachteten Angestellte und der Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Hofer Altstadt einen jungen Mann, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine ging. Als er diese wieder verließ und Richtung Rolltreppe ging, blieben in der Kabine nur leere Kleiderbügel zurück. Der Detektiv vermutete, dass der Mann die fehlenden Sachen unter seiner dunklen Winterjacke am Körper trug, hielt ihn deshalb an. Auf dem Weg ins Büro rannte der Dieb plötzlich los und entwischte durch den Ausgang in Richtung Kugelbrunnen, dabei schlug der Alarm der Warensicherungsanlage an.

Pkw landet im Bankett

Hof - B173 Am späten Freitagnachmittag kam ein Mann auf der Fahrt von Hof in Richtung Köditz aufgrund kurzzeitiger gesundheitlicher Beeinträchtigung mit seinem Opel nach links von der Fahrbahn ab und kam im Bankett zum Stehen. Der Pkw wurde leicht beschädigt und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Hof vom 04.12.2021

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrer

BAB A93/Thiersheim - Am Freitagmorgen war die A93 aufgrund Schneefalls glatt. Ein Pkw-Fahrer aus dem südbayerischen Raum passte seine Geschwindigkeit nicht ausreichend an. Er war zwischen den Anschlussstellen Thiersheim und Wunsiedel in südlicher Richtung unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug ins Schlingern kam. Daraufhin touchierte er zunächst die Mittelschutzplanke, fuhr anschließend fast frontal in die rechte Schutzplanke und blieb quer zur Fahrbahn auf dem Standstreifen stehen. Glücklicherweise wurde er dabei lediglich leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25.000 EUR geschätzt. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld sowie einem Punkt rechnen.

Unfall beim Überholen

BAB A93/Rehau - Am Freitagnachmittag war ein 18jähriger Mann aus dem Landkreis Hof mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Rehau-Süd und Schönwald auf der A93 in südlicher Richtung unterwegs. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und wollte einen vorausfahrenden Sattelzug überholen. Beim Ausscheren nach links übersah er einen neben ihm auf der linken Spur fahrenden Pkw und es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wurde auf ca. 12.000 EUR geschätzt. Der Ausscherende muss mit einem Bußgeld sowie einem Punkt rechnen.

Abschiebehaft trotz gefälschter Dokumente

BAB A9/Berg - Zivile Fahnder der Grenzpolizeigruppe Hof kontrollierten am Freitagmittag an der Rastanlage Frankenwald einen Pkw aus dem norddeutschen Raum, der zuvor auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs gewesen war. Der Fahrer zeigte dabei einen rumänischen Führerschein sowie eine rumänische Identitätskarte vor. In beiden Fällen ergab eine Überprüfung, dass es sich um Totalfälschungen handelte. Wie sich herausstellte, hatte der 23jährige Mann versucht seine wahre Identität zu verschleiern, da er zur Festnahme ausgeschrieben war. Der tatsächlich moldauische Staatsangehörige soll abgeschoben werden und wird heute dem Richter vorgeführt. Des Weiteren wurde er noch wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Geschwindigkeitsmessung bei Selb

BAB A93/Selb - Die Hofer Verkehrspolizei führte am Freitagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A93 in Fahrtrichtung Norden durch. Die Messstelle befand sich im Bereich Selb-West. Dabei wurden ca. 1.800 Fahrzeuge gemessen. Knapp 7 Prozent der Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die erlaubten 100 km/h. Es kam zu 114 Anzeigen, die jeweils ein Bußgeld und Punkte nach sich ziehen. In 7 Fällen müssen die Fahrer zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Weiterhin kam es zu 14 Verwarnungen. Ein Pkw-Fahrer aus Polen wurde mit 164 km/h gemessen und führte damit die Negativliste an.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Naila vom 04.12.2021

Mit Müllwagen gegen Pkw

Naila - Am Freitagvormittag streifte ein Müllfahrzeug einen Pkw beim leeren der Tonnen. Hierbei wurde der Pkw auf einen anderen Pkw geschoben. An den beiden Pkw entstand dabei Sachschaden im 4 stelligen Bereich.

Auto angefahren und geflüchtet.

Naila - An einem Einkaufsmarkt in Naila parkte ein älterer Herr in einer Parklücke ein. Hierbei streifte er einen anderen Pkw. Nachdem er eingeparkt hatte, sah er sich den Schaden an seinem sowie an dem anderen Pkw an. Anschließend ging er in den Einkaufsmarkt um seinen Einkauf zu erledigen. Um den Schaden kümmerte er sich jedoch nicht. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und hörte auch den Anstoß. Daraufhin verständigte er die Polizei. Der Unfallverursacher konnte noch im Markt angetroffen und auf sein Verhalten angesprochen werden. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

