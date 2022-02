Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Münchberg vom 20.02.2022

Unfallflucht

Münchberg – Am Samstag, zwischen 11.40 Uhr und 12.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des McDonald ein geparkter Ford Puma aus dem Zulassungsbereich Wiesbaden angefahren. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen den linken vorderen Kotflügel des Ford und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Münchberg.

Geldbörse entwendet

Münchberg – Ein Moment der Unachtsamkeit wurde am späten Samstagnachmittag einer 47jährigen zum Verhängnis. Die Frau befand sich zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr im Kaufland in der Stammbacher Straße zum Einkaufen. Ihre Einkaufstasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt. In der Einkaufstasche befand sich ihre Geldbörse, in welcher sich neben einer geringen Menge Bargeld, jedoch ihr Handy, eine Kreditkarte, eine EC-Karte und mehrere Dokumente befanden. Als die Frau den Wagen kurz stehen ließ und nicht im Blick hatte, nutzte ein bisher unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die etwas größere Geldbörse. Der Entwendungsschaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer hat zur angegebenen Zeit verdächtige Personen im Kaufland gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Münchberg.

Glätteunfälle

Helmbrechts – Kurz nach Mitternacht befuhr ein 20jähriger mit seinem VW Golf die Pressecker Straße stadteinwärts. Dabei bemerkte er offensichtlich zu spät, dass ein vor ihm fahrender Pkw verkehrsbedingt abbremste. Der junge Mann trat zwar noch auf die Bremse, sein Pkw kam aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn jedoch ins Rutschen und fuhr auf den vor ihm befindlichen VW Polo auf. Nach dem Zusammenstoß geriet den Golf ins Schleudern und prallte noch gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Skoda Fabia. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 6.000 Euro.

Zell – Wenige Minuten später kam ein 18jähriger mit seinem Skoda Fabia zwischen Zell und Schnackenhof mit seinem Skoda Fabia auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. Der Fahranfänger fuhr erst einen Leitpfosten um, touchierte dann einen Baum und fuhr anschließend ein Verkehrszeichen nieder. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro und an den Verkehrseinrichtungen in Höhe von ca. 500 Euro.

Unter Drogeneinfluss

Münchberg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, wurde am Autohof ein 22jähriger polnischer Bauarbeiter am Steuer seines Audi A6 kontrolliert. Dabei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay