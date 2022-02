Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Hof vom 26.02.2022

Lkw zu schnell am Saaleabstieg

BAB A 9, Berg; Einer Streife der Hofer Verkehrspolizei fiel am Freitag, gegen 07:00 Uhr, ein Sattelzug mit polnischer Zulassung auf. Dieser war auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin auf Höhe Berg, beim dortigen Saaleabstieg, augenscheinlich zu schnell unterwegs. Eine entsprechende Überprüfung bestätigte den Verdacht der Beamten. Tatsächlich war der 38jährige, ukrainische Fahrer bei erlaubten 60 km/h mit 79 km/h unterwegs. Er wurde angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 168,50 EUR bezahlen.

Kleintransporter mit Gefahrgutverstößen

BAB A 72, Feilitzsch; Am Freitag, gegen 08:25 Uhr, kontrollierte eine Streife der Lkw-Gruppe der Verkehrspolizei Hof auf Höhe der Anschlussstelle Töpen einen Kleintransporter mit polnischer Zulassung. Dieser war zuvor auf der A 72 in westlicher Richtung unterwegs. Wie sich herausstellte, hatte er zwei Autobatterien auf Lithium Basis geladen, welche unter das Gefahrgutrecht fallen. In diesem Zusammenhang kam es zu Beanstandungen hinsichtlich der erforderlichen Warntafel am Heck des Fahrzeugs. Weiterhin waren die Beförderungspapiere mangelhaft ausgefüllt und es fehlten Ausrüstungsgegenstände. Es ergehen Anzeigen gegen den 44jährigen, ukrainischen Fahrer, dessen Arbeitgeber sowie den Absender.

Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz

BAB A 9, Berg; Eine Streife der Hofer Verkehrspolizei kontrollierte am Freitag, gegen 10:45 Uhr, einen Sattelzug aus Portugal. Dieser war zuvor auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs und wurde an der Rastanlage Frankenwald herausgezogen. Der Sattelzug wurde von zwei aus Brasilien stammenden Frauen mit Wohnsitz in Portugal im Zweifahrerbetrieb gelenkt. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass bei beiden Fahrerinnen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, insbesondere eine Verkürzung der Wochenruhezeit, vorlagen. Beide wurden entsprechend angezeigt. Zudem ergeht auch eine Anzeige gegen den Halter.

Geschwindigkeitsmessung

B 15, Wölbattendorf; Am Freitagnachmittag führte die Verkehrspolizei Hof eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B15, Höhe Wölbattendorf, in beiden Fahrtrichtungen durch. Die allermeisten der über 3.000 gemessenen Fahrzeuge hielten sich an die erlaubten 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. Allerdings kam es dennoch zu 16 Anzeigen und 31 Verwarnungen. Einem Fahrverbot ist der Tagesschnellste nur knapp entgangen. Er wurde mit 124 km/h gemessen.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Hof vom 26.02.2022

Einbruch in Arztpraxis

HOF. Vom 24.02. auf den 25.02. brach ein unbekannter Tatverdächtiger in eine Arztpraxis in der Enoch-Widman-Straße in Hof ein. Hierbei wurde ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag entwendet. Wer Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, wird gebeten sich unter der 09281 / 704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten im Stadtgebiet

HOF. Im Zeitraum vom 06:25 Uhr bis 10:45 Uhr wurde am 25.02.2022 ein geparkter Pkw in der Stelzenhofstraße beschädigt. Auf Grund der Spurenlage scheint ein Verkehrsunfall als wahrscheinlich. Im Bereich eines Ärztehauses in der Wunsiedler Straße in Hof prallte ein Krankentransporter gegen einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten sich unter der 09281 / 704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstähle in Hof

HOF. In einem Supermarkt in der Ludwigstraße entwendete ein 42jähriger Mann aus Rumänien Lebensmittel im Wert von 21,34€. Die Ware wurde durch den Markt einbehalten und der Mann entsprechend wegen Diebstahls angezeigt. In einem weiteren Fall entwendete ein 21jähriger Mann Waren im Wert von 15,86€ im gleichen Supermarkt. Auch dieser wird entsprechend zur Anzeige gebracht.

Scheibe von Pkw eingeschlagen und Geld entwendet

HOF. Am 25.02.2022, zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, schlug ein unbekannter Tatverdächtiger die Scheibe eines Pkw ein und entwendete daraus 200€. Wer Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann, wird gebeten sich unter der 09281 / 704-0 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Drogenfahrt unterbunden

HOF. Bei der Kontrolle einer 19jährigen Fahrzeugführerin stellten Beamte der Polizeiinspektion Hof drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest erbrachte ebenfalls ein positives Ergebnis. Eine Blutentnahme war die Konsequenz. Die junge Frau muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Münchberg vom 27.02.2022

Kontrolle vor Fahrtbeginn

Münchberg – Die PI Münchberg führte am Samstagabend – vor Allem am Autohof in Münchberg - präventive Abfahrtskontrollen durch. Ziel war es Lkw-Fahrer auf ihre Fahrtauglichkeit zu prüfen. Bei den Kontrollen wurden ein ukrainischer Fahrer mit 0,9 Promille, sowie ein polnischer Kraftfahrer mit 0,88 Promille angetroffen. Die beiden Fahrer waren beide jeweils mit einem Kleintransporter unterwegs und wollten ihre Fahrt noch in der Nacht fortsetzen. Zur Verhinderung der Trunkenheitsfahrten wurde die Weiterfahrt bis zum Abbau der Alkoholwerte untersagt bzw. durch geeignete Mittel unterbunden.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Münchberg – Bei einer weiteren Kontrolle am Autohof in Münchberg wurden bei einem georgischen Kraftfahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Folge war eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt, sowie eine Anzeige gemäß dem BtMG. Zudem lag gegen den Beifahrer eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung vor. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten konnte der Rumäne vor Ort entlassen werden.

Verstoß gegen Stadtsatzung

Münchberg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Streit zwischen alkoholisierten Personen in der Münchberger Innenstadt. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde eine Person beim Konsum von Alkohol angetroffen. Gemäß der Münchberger Stadtsatzung handelt es sich hierbei um einen Verstoß. Die verantwortliche Person muss mit einem Bußgeld rechnen.

