Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Hof vom 26.02.2022

Lkw zu schnell am Saaleabstieg

BAB A 9, Berg; Einer Streife der Hofer Verkehrspolizei fiel am Freitag, gegen 07:00 Uhr, ein Sattelzug mit polnischer Zulassung auf. Dieser war auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin auf Höhe Berg, beim dortigen Saaleabstieg, augenscheinlich zu schnell unterwegs. Eine entsprechende Überprüfung bestätigte den Verdacht der Beamten. Tatsächlich war der 38jährige, ukrainische Fahrer bei erlaubten 60 km/h mit 79 km/h unterwegs. Er wurde angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 168,50 EUR bezahlen.

Kleintransporter mit Gefahrgutverstößen

BAB A 72, Feilitzsch; Am Freitag, gegen 08:25 Uhr, kontrollierte eine Streife der Lkw-Gruppe der Verkehrspolizei Hof auf Höhe der Anschlussstelle Töpen einen Kleintransporter mit polnischer Zulassung. Dieser war zuvor auf der A 72 in westlicher Richtung unterwegs. Wie sich herausstellte, hatte er zwei Autobatterien auf Lithium Basis geladen, welche unter das Gefahrgutrecht fallen. In diesem Zusammenhang kam es zu Beanstandungen hinsichtlich der erforderlichen Warntafel am Heck des Fahrzeugs. Weiterhin waren die Beförderungspapiere mangelhaft ausgefüllt und es fehlten Ausrüstungsgegenstände. Es ergehen Anzeigen gegen den 44jährigen, ukrainischen Fahrer, dessen Arbeitgeber sowie den Absender.

Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz

BAB A 9, Berg; Eine Streife der Hofer Verkehrspolizei kontrollierte am Freitag, gegen 10:45 Uhr, einen Sattelzug aus Portugal. Dieser war zuvor auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs und wurde an der Rastanlage Frankenwald herausgezogen. Der Sattelzug wurde von zwei aus Brasilien stammenden Frauen mit Wohnsitz in Portugal im Zweifahrerbetrieb gelenkt. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass bei beiden Fahrerinnen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, insbesondere eine Verkürzung der Wochenruhezeit, vorlagen. Beide wurden entsprechend angezeigt. Zudem ergeht auch eine Anzeige gegen den Halter.

Geschwindigkeitsmessung

B 15, Wölbattendorf; Am Freitagnachmittag führte die Verkehrspolizei Hof eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B15, Höhe Wölbattendorf, in beiden Fahrtrichtungen durch. Die allermeisten der über 3.000 gemessenen Fahrzeuge hielten sich an die erlaubten 80 km/h Höchstgeschwindigkeit. Allerdings kam es dennoch zu 16 Anzeigen und 31 Verwarnungen. Einem Fahrverbot ist der Tagesschnellste nur knapp entgangen. Er wurde mit 124 km/h gemessen.

