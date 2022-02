Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Hof vom 06.02.2022

Verkäuferin angegriffen

Hof.- Ein bislang unbekannter Täter griff eine Verkäuferin im Nahversorgungszentrum in der Christoph-Klauß-Straße an. Die stellvertretende Filialleiterin sprach am Samstag, um 10.45 Uhr, einen Kunden im Geschäft an, da dieser, entgegen den Vorschriften, keine FFP2-Maske trug. Völlig überraschend schlug der Mann mehrmals mit einem Regenschirm auf die Geschädigte ein, die hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Der Täter flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen. Der Täter ist ca. 25 Jahre alt und 185 cm groß. Er hat kurze, dunkelblonde Haare. Am Handgelenk trug dieser eine auffällige Goldkette.

E-Scooter ohne Versicherung

Hof.- Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung der PI Hof, in der Liebigstraße, einen jungen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der Elektro-Tretroller nicht versichert war. Gegen den Benutzer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt.

Reifen zerstochen

Hof.- Ein bislang unbekannter Täter zerstach den hinteren rechten Reifen eines, in der Bismarckstraße 49, abgestellten blauen Renault. Dieser parkte dort am vergangenen Freitag, zwischen 17 Uhr und 22 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

Nutzungsbedingungen nicht eingehalten

Hof.- Mehrere Streifenbesatzungen stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, die Identitäten von insgesamt 14 Personen fest, die sich im Parkdeck, unter der Lionhalle, im Sigmundsgraben trafen. In der Vergangenheit kam es dort mehrfach zu Ruhestörungen, Verschmutzungen und sogar Sachbeschädigungen. Die Beamten belehrten den anwesenden Personenkreis über die Nutzungsbedingungen des Parkdecks. Die erhoben Personalien werden der Stadtverwaltung Hof übermittelt.

