Am Montagmorgen (27. September 2021) ist ein Zehnjähriger in Hof humpelnd auf eine Streife, die zur Schulwegsicherung eingesetzt war, zugekommen. Er berichtete den Beamten, dass ein Unbekannter ihn in der Bahnunterführung am Schlossweg mit dem Auto gestreift hatte, aber einfach weitergefahren war, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Kurz nach 7 Uhr war der Zehnjährige mit seinem Fahrrad von der Schleizer Straße kommend durch die Bahnunterführung im Schlossweg gefahren. Dort kam es dann zu einem leichten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Der Junge wurde am Knie getroffen und konnte sich gerade noch auf dem Rad halten, ohne zu stürzen, wie die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung berichtet.

Bub (10) von Auto angefahren: Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben?

Die Polizisten riefen einen Rettungsdienst hinzu, die den Jungen zur Untersuchung ins Krankenhaus brachten. Glücklicherweise stellten die Ärzte nur leichtere Verletzungen fest. Zu dem unbekannten Fahrer und seinem Fahrzeug liegen keinerlei Informationen vor.

Zeugen des Unfalles in der Schlossstraße werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 mit der Polizei Hof in Verbindung zu setzen.