Open Air entfällt: Xavier-Naidoo-Konzert in Hof ersatzlos gestrichen

Das ursprünglich für den 14. August 2020 geplante Xavier-Naidoo-Konzert in Hof fällt ersatzlos aus. Das hat der Veranstalter, die Veranstaltungsservice Bamberg GmbH, am Montag (3. August 2020) in einem Facebook-Post mitgeteilt.

Laut Veranstalter konnte trotz intensiver Gespräche mit allen Beteiligten keine Einigung über einen Nachholtermin erzielt werden. "Wir bedauern, dass die Klärung so viel Zeit in Anspruch genommen hat und bedanken uns bei euch allen für eure Geduld und euer Verständnis", heißt es in dem entsprechenden Facebook-Beitrag.

Nach Konzertabsage: Ticket-Rückgabe ab sofort möglich

Die Rückgabe der Tickets sei ab sofort möglich. Ticketinhaber werden gebeten, sich zur Rückabwicklung grundsätzlich an die Vorverkaufsstelle zu wenden, an der die Tickets erworben wurden.

Sänger Xavier Naidoo wollte sein aufgrund der Corona-Krise abgesagtes Konzert in Hof eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Gegen dieses Vorhaben hatte sich im Vorfeld der Linken-Stadtrat Thomas Etzel ausgesprochen - nicht zuletzt deshalb, weil der umstrittene Musiker wiederholt durch Reichsbürger- und Verschwörungsstatements aufgefallen war.