Wohnungsbrand in Oberkotzau (Landkreis Hof): Um 7.40 Uhr ist am Sonntag (1. Mai 2022) eine Meldung über einen Brand einer Wohnung in Oberkotzau eingegangen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Polizei Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de.

Mittlerweile sei das Feuer aber gelöscht worden, so die Polizei. Aktuell werde die Wohnung gelüftet. Die Brandursache konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort derzeit noch nicht ausfindig gemacht werden.

Oberkotzau: Eine verletzte Person durch Wohnungsbrand

Durch den Brand gab es eine leicht verletzte Person. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, so die Sprecherin.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.