Oberkotzau vor 24 Minuten

Gefährliche Körperverletzung

Mann (20) schlägt mit Flasche auf Freundin ein: 19-Jährige erleidet Platzwunde am Kopf

In Oberfranken ist ein Beziehungsstreit am frühen Montagmorgen eskaliert: Eine 20 Jahre alte Frau kam mit einer Platzwunde am Hinterkopf ins Krankenhaus.