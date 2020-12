Ein Autofahrer konnte trotz sofortiger Bremsung den Zusammenstoß mit zwei Mädchen nicht mehr verhindern.

Aufgrund der rutschigen Fahrbahn und dem plötzlichen Auftauchen der Kinder hatte der Autofahrer keine Chance. Die Mädchen wurden zur Abklärung in die Klinik gebracht.

Zwei Schülerinnen in Naila verletzt

Ein 30-jähriger Mann fuhr am Dienstagfrüh, 08.12.2020, mit seinem Auto die Kronacher Straße in Naila entlang und wollte im weiteren Verlauf rechts in die Kurze Straße einbiegen. Zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren, die auf dem Weg zur Schule waren, kamen plötzlich zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gerannt, um die Kronacher Straße zu überqueren. Bei leicht feuchter, diesiger Witterung und dementsprechend rutschiger Fahrbahn konnte der Hofer trotz einer sofortigen Bremsung einen Zusammenstoß mit den Mädchen nicht mehr vermeiden. Dabei erlitten die Mädchen ersten Untersuchungen am Unfallort zufolge Prellungen und wurden zur weiteren Abklärung vorsorglich in die Klinik gebracht.