Die Einhaltung der 2G-/3G-Regelung wurde am Donnerstagabend (9.12.2021) im Dienstbereich der Polizeiinspektion Naila kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Unter Federführung des Landratsamtes Hof mit Polizisten des Einsatzzuges sind zehn Gaststätten in Selbitz, Berg, Bad Steben und Schwarzenbach/Wald überprüft worden.

Überwiegend wurde sich an die Verhaltensvorschriften der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gehalten. 64 Gäste und Personen konnten in den Lokalitäten angetroffen werden. In zwei Lokalitäten kam es jedoch zu Beanstandungen.

Bei einer Küchenhilfe lag kein aktuelles Testergebnis vor. In einer Gastwirtschaft fand eine Sitzung mit sechs Personen statt an der auch zwei Ungeimpfte teilnahmen. Alle gaben an, sich vor der Sitzung getestet zu haben, konnten dies jedoch nicht belegen. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden vom Landratsamt Hof geführt.