Die Abteilung für Innere Medizin der Klinik Naila bekommt mit Herrn dr. med. Béla Bózsik ab April einen neuen Chefarzt, wie die Kliniken HochFranken bekannt geben. Herr dr. Bózsik ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, sowie Anästhesiologie und verfügt über die Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin und Intensivmedizin sowie die Zusatzqualifikationen Interventionelle Kardiologie und Spezielle Rhythmologie.

Herr dr. Bózsik war zuletzt leitender Oberarzt in der Kardiologie und Pneumologie des Klinikums Fürstenfeldbruck und leitete dort auch das Herzkatheterlabor der Klinik. Seine große Fachkompetenz im Bereich der nicht-invasiven und interventionellen Kardiologie erlangte er durch langjährige Tätigkeit als Oberarzt sowohl im Inland als auch für mehrere Jahre in Großbritannien.

„Mit Herrn dr. Bózsik haben wir einen Chefarzt als Nachfolger für Herrn Dr. Götzl gewinnen können, der eine große Expertise und viel Erfahrung mitbringt“, freut sich Peter Wack, Vorstand der Kliniken HochFranken. „Aufgrund seiner Kenntnisse und bisherigen Schwerpunkttätigkeiten insbesondere auch in der invasiven Kardiologie passt Herr dr. Bózsik optimal zu den Kliniken HochFranken. Mit ihm können wir unser umfangreiches internistisches und kardiologisches Leistungsspektrum weiterhin anbieten und ausbauen. Wir wünschen Herrn dr. Bózsik eine guten Start an den Kliniken HochFranken und viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben.“

„Den Menschen in der Region eine vollumfängliche, medizinische Versorgung von hoher Qualität anzubieten, ist uns ein großes Anliegen“, so Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender der Kliniken HochFranken Dr. Oliver Bär. „Deshalb war es uns sehr wichtig, für die Innere Abteilung der Klinik Naila einen Chefarzt zu finden, mit dem wir auch die über viele Jahre aufgebaute Spezialisierung der Abteilung in der Kardiologie, die in der Region und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf genießt, weiterführen und -entwickeln können. Diesen haben wir mit Herrn dr. Bózsik gefunden.“