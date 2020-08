Kinder begehen Einbruch in Oberfranken: In der Nacht zum Dienstag (25. August 2020) kam es zu einem Einbruch auf einem Gartengrundstück in Naila. Wie die Polizei Naila berichtet, hatten sich drei Kinder auf das Grundstück geschlichen und waren über ein Fenster in das dortige Gartenhaus eingestiegen.

Die jungen Einbrecher, alle zwischen 10 und 11 Jahren alt, hatten zunächst den Fensterladen aufgehebelt und anschließend die Scheibe eingeschlagen. Dabei richteten sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro an.

Einbruch in Naila: Kinder steigen in Gartenhaus ein

Die drei holten mehrere Gartenstühle und sogar einen Grill aus der Hütte. Damit machten sie es sich vor dem Gartenhaus gemütlich. Nach einiger Zeit konnte sich die Gruppe scheinbar unbemerkt wieder davon machen.

Eines der Kinder hatte jedoch seine Jacke am Tatort liegen lassen - ein Fehler, der die drei schließlich auffliegen ließ, denn der Name des Kindes stand in der Jacke. Die Polizei konnte die jungen Einbrecher ermitteln und sie zeigten sich geständig.