In der Nacht von Montag(06.09.2021) auf Dienstag haben Ermittler der Bundespolizei Selb am Autohof in Münchberg eine Routinekontrolle in einem Reisebus durchgeführt. Der Bus war auf dem Weg nach Mailand. Dabei stießen sie auf einen 38 Jahre alten Afghanen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Beamten wurden misstrauisch, weil seine Angaben widersprüchlich waren und man auch einen abgelaufenen Aufenthaltstitel für Italien bei ihm fand. Im Laufe der folgenden Vernehmung gab der 38-Jährige plötzlich an, dass seine Ehefrau tot in der gemeinsamen Wohnung in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) liege. Dort habe sie ihrem Leben zwei Tage zuvor selbst ein Ende gesetzt.

Weibliche Leiche in Flüchtlingsunterkunft gefunden

Die Bundespolizei verständigte Kollegen in Norddeutschland, die in der städtischen Flüchtlingsunterkunft kurz darauf eine weibliche Leiche entdeckten. Dabei handelt es sich um die 23-jährige Ehefrau des Mannes. Ein Rechtsmediziner stellte viele Verletzungen fest. Nach Angaben des Experten könne sie sich diese niemals selbst zugefügt haben.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat beim Amtsgericht Hof Haftbefehl gegen den Ehemann beantragt. Es bestehe dringender Tatverdacht des Totschlags. Die Kriminalpolizei ermittelt.