Münchberg vor 1 Stunde

Diebstahl

Paar stiehlt Rollstuhl aus Krankenhaus - 38-Jährige bereits staatsanwaltlich gesucht

In Münchberg fahndet die Polizei am Sonntagabend (3. Oktober 2022) nach zwei Rollstuhldieben. Die Fahndung führt die Beamten zu einer Spielothek am Bahnhof. Dort nimmt der Fall eine unerwartete Wende.