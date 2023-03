Er hatte wohl nicht auf den Kalender geschaut: Einem Mann in Münchberg war scheinbar nicht klar, dass die Geschäfte sonntags nicht geöffnet sind. Mit einem Stein und einem Feuerzeug probierte er dennoch, in einen Laden zu gelangen. Das berichtete die Polizeiinspektion Münchberg.

Am Sonntagnachmittag (12. März 2023) wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich der Mann an der Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Stammbacher Straße "zu schaffen mache". Als die Beamten eintrafen, beobachteten sie, wie der 57-jährige Münchberger versuchte, mit dem Stein und einem Feuerzeug die Tür gewaltsam zu öffnen.

Mann will sonntags "einkaufen" gehen - und versucht, Tür gewaltsam zu öffnen

Auf Nachfrage der Polizisten, was er denn da mache, entgegnete der Mann, dass er lediglich Alkohol und Zigaretten kaufen wolle. Den Hinweis der Beamten, dass der Markt am Sonntag geschlossen habe, wollte der Münchberger zunächst nicht verstehen.

Letztendlich wurde gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen. Da bei dem Öffnungsversuch die Eingangstür beschädigt wurde, erhält der 57-Jährige jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Vorschaubild: © Heiko Küverling/Adobe Stock