Zeugen nach möglichem Beziehungsstreit gesucht: Wie die Polizeiinspektion Münchberg in einer Pressemitteilung am Freitag (15. Januar 2021) berichtet, ist es am Donnerstagnachmittag (14. Januar 2021) wohl zu einem Beziehungsstreit in Münchberg in der Burgstraße gekommen.

Eine unbekannte Frau verließ die Burgstraße anschließend zu Fuß in Richtung Fohlenhofweg. Ein ebenso unbekannter Mann stieg daraufhin in sein blau-graues Auto ein und fuhr mit durchdrehenden Reifen auf die Frau zu. Diese musste in einen Schneehaufen springen, um sich in Sicherheit bringen zu können. Letztendlich stieg die Frau allerdings zu dem Mann ins Auto ein.

Mann fährt mit durchdrehenden Reifen auf Frau zu: Wer hat etwas gesehen?

Nun sucht die Polizei Münchberg nach dem Unbekannten. Der Mann ist circa 30 Jahre alt und 1 Meter 85 Zentimeter groß. Er hat kurze braune Haare und sprach Hochdeutsch, heißt es. Das Auto hatte ein Münchberger Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09251 87004 – 0 entgegen.