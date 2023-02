Münchberg vor 1 Stunde

Polizeikontrolle

Bei Kontrolle: "Anzeichen für Drogenkonsum" - Mann will Polizei bei Urintest austricksen

Ein 27-Jähriger geriet am Donnerstag in eine Polizeikontrolle am Autohof Münchberg. Dabei versuchte er, das Ergebnis eines Urin-Alkoholtests zu verfälschen. Die Beamten reagierten - und untersagten später die Weiterfahrt des Mannes.