Am Dienstagnachmittag (12. Juli 2022) ist eine 79-jährige Dame mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße B289 in Münchberg von Marktleugast kommend in Richtung Sauerhof gefahren. So berichtet die Polizei. Ein 70-Jähriger war zur gleichen Zeit mit seiner Ehefrau in seinem Auto unterwegs und fuhr in die entgegengesetzte Richtung.

Die 79-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug durch eine Fliege abgelenkt, wodurch sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der entgegenkommende Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die drei Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.