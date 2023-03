Am Samstagnachmittag besuchte eine 72-Jährige ein Café in einem Einkaufcenter in der Stammbacher Straße in Münchberg. Als sie kurz auf die Toilette ging, ließ sie ihr Beatmungsgerät unbeaufsichtigt am Sitzplatz zurück. Bei Rückkehr stellte die 72-Jährige fest, dass ihr lebensnotwendige Beatmungsgerät nicht mehr da war. Dies berichtete die Polizei Münchberg.

Sie sah jedoch an der Kasse eine Frau, die ihr im Vorfeld schon aufgefallen war. Daher sprach sie die Frau an und fand das Gerät in deren Einkauftasche. Angesprochen auf den Diebstahl, antwortete die Diebin: "Jetzt haben sie es ja wieder!" und verließ unerkannt das Geschäft. Auch durch eine sofort eingeleitet Fahndung im Nahbereich konnte die Diebin nicht geschnappt werden.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild