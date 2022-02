Am Dienstagabend stahl eine unbekannte Person im Zug von Münchberg nach Helmbrechts einer 22-jährigen Frau, während sie schlief, den Geldbeutel aus der Handtasche.

Neben einem kleinen Geldbetrag nahm der Täter auch die Girokarte der jungen Frau. Mit dieser Karte wurde dann auch am nächsten Tag in einem Einkaufsmarkt in Münchberg bezahlt.

Durch den Diebstahl entstand der 22-jährigen ein Schaden von etwa 40 Euro.

Vorschaubild: © Ruediger Kottmann/www.polizei-beratung.de