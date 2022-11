Münchberg vor 1 Stunde

Diebstahl

Auf frischer Tat ertappt - 50-Jähriger erwischt Nachbarin beim Klauen seiner Post

In Münchberg versuchte am Freitagmorgen die Nachbarin eines 50-jährigen Mannes, seine Post zu entwenden. Da in der Vergangenheit schon Post auf diese Weise verschwunden sein könnte, ermittelt nun die Polizei zu den Hintergründen.