In der Nacht auf Sonntag (15. August 2021) gerieten gegen Mitternacht zwei junge Männer aus Münchberg vor einer Disco in der Bahnhofstraße in Streit.

Das teilte die Polizeiinspektion Münchberg mit. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Streit durch den Alkoholeinfluss entwickelt habe.

Streitschlichter schwer verletzt

Ein 27-jähriger Mann der ebenfalls aus Münchberg stammt, versuchte den Streit zu schlichten und ging dazwischen. Ein unbekannter Täter schlug ihm daraufhin unvermittelt eine Bierflasche auf den Kopf. Der 27-Jährige erhielt dadurch eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden musste.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei bittet etwaige Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizei Münchberg zu melden.