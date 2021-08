Münchberg vor 40 Minuten

Verstoß gegen Waffengesetz

19-Jähriger hält Mann (21) Pistole gegen Kopf - Zeuge verständigt sofort die Polizei

In Münchberg hielt am Sonntag ein 19-Jähriger einem 21-Jährigen eine Pistole gegen den Kopf. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Bei einer späteren Polizeikontrolle der Beteiligten stellte sich heraus: alles halb so schlimm. Nur das, was die Beamten bei einem dritten Mann fanden, war problematisch.