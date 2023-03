Vermisstensuche in Oberfranken: Bereits seit dem 28. Februar 2023 wird der 15-jährige Emilio Vozarik vermisst. Laut Angaben der Polizeiinspektion Münchberg entfernte sich der Jugendliche gegen 17 Uhr nach einer Streitigkeit aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Münchberg und kehrte nicht in diese zurück.

Die Polizei vermutet derzeit, dass sich der 15-Jährige noch im Bereich Münchberg/Hof aufhält. Nun bitten die Beamten nach Hinweisen von Zeugen.

Emilio Vozarik aus Münchberg vermisst: Fränkische Polizei ermittelt

Der Verschwundene kann wie folgt beschrieben werden:

circa 170 cm groß

schlanke Figur

kurze braune Haare

bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer braun-schwarz-gemusterten Jacke und einem schwarzen Rucksack

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Münchberg unter der Rufnummer 09251/870040 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.