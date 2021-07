Ein stark alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, dem 14.07. in Schwarzenbach an der Saale für Aufregung gesorgt. Nun kommen laut Polizei etliche Anzeigen auf den Mann zu, unter anderem wegen tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Gegen 11.30 Uhr am Mittwoch erreichte die Polizei die Mitteilung, dass der alkoholisierte Mann am Einkaufsmarkt in der Kirchenlamitzer Straße Passanten anpöbelte. Als ihn ein junger Mann zur Rede stellen wollte, erhielt dieser eine "saftige Ohrfeige".

Lebensgefährtin musste zum Arzt

Der Täter hatte sich dann Richtung Innenstadt entfernt und konnte dort aber in seiner Wohnung gefunden werden. Dabei kam auch ans Licht, dass er seine Lebensgefährtin geschlagen und diese sich bereits zum Arzt begeben hatte.

Ein Alkotest ergab bei ihm dann den stolzen Wert von 4,5 Promille und da weitere Straftaten von dem uneinsichtigen Mann zu erwarten waren, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich allerdings mit Händen und Füßen, sodass er gefesselt werden musste. Auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle mussten die Beamten noch wüste Beleidigungen über sich ergehen lassen.

Ihm wurde ein mehrtägiges Kontaktverbot ausgesprochen.

Vorschaubild: © TheVisualsYouNeed/Adobe Stock