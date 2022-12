Schon in der Vorweihnachtszeit häuften sich die Meldungen, dass jemand "illegale Böller" aus dem Ausland mitgebracht hat. Das liegt vor allem daran, dass man beim Feuerwerks-Kauf beispielsweise in Tschechien schnell in die Gesetzes-Falle tappen kann – denn der Knallfrosch drüben wie der Knallfrosch hier. Wenn man aber genauer hinschaut, kann man sich viel Ärger sparen und vor allem – ein sicheres Silvesterfeuerwerk genießen.

Die tschechische Handelsinspektion stellt jedes Jahr sicher, dass nur geprüftes Feuerwerk in unserem Nachbarland in den Handel kommt. Besonders kurz vor Silvester sind die Kontrollen bei den Händlern sehr intensiv. Im vergangenen Jahr wurden bei 185 Prüfungen 62 Regelverstöße festgestellt, für die Betroffenen bedeutet das eine Beschlagnahmung der Ware und eine saftige Geldstrafe.

Der Experte warnt: Gebrauchsanweisung sollte auf Deutsch sein

Jiří Fröhlich ist Sprecher der Behörde und kennt sich sehr gut aus mit den Regeln für Feuerwerkskörper. Er weiß auch, dass sich vor Silvester viele Deutsche in Tschechien mit Raketen und Böllern eindecken. Ihnen schickt er eine eindringliche Warnung vorweg: "Wenn ein Deutscher nach Tschechien kommt und dort eine Feuerwerks-Gebrauchsanweisung auf Tschechien bekommt, dann versteht er diese nicht unbedingt. Das ist in dem Sinne gefährlich, da er dann nicht weiß, wie er mit der Pyrotechnik umgehen soll. So kann es zu Verletzungen kommen", erläutert Fröhlich und betont auch die möglichen Brandschäden, die durch unsachgemäß gehandhabte Silvesterkracher verursacht werden können.

Viele Franken machen es aber trotzdem jedes Jahr. Schnell über die Grenze – manchmal auch auf einen sogenannten Asia- oder Vietnamesenmarkt – und mit einem Kofferraum voll Böller und Raketen zurück. Wird man dann von der Polizei oder dem Zoll kontrolliert, kann es zu einer bösen Überraschung kommen. Denn nicht jeder Feuerwerkskörper, der anderswo frei verkäuflich ist, ist in Deutschland auch legal. Der deutsche Zoll warnt deshalb: Die "Regelungen sind nationale! Gesetze, die innerhalb der EU NICHT vereinheitlicht sind. Daher sind Dinge, die Sie in anderen EU-Ländern problemlos kaufen können, unter Umständen in Deutschland (einfuhr-) verboten und strafbar."

Leider haben die Gesetzgeber hüben wie drüben den Verbrauchern beim Feuerwerk einen kleinen Fallstrick gelegt. Sowohl in Deutschland als auch in Tschechien sind üblich erhältliche Feuerwerkskörper in die Kategorien F1, F2, F3 und F4 sowie weitere Spezial-Klassen eingeteilt. Das Problem dabei: In jedem Land bedeuten die Kategorien etwas ganz anderes. Hier ein kleiner Überblick zur Gesetzeslage in Deutschland und Tschechien:

Auf Kategorien achten - Kennzeichnung ist in jedem Land anders

Kategorie F1 Deutschland: Mindestalter 12 Jahre Tschechien: Mindestalter 15 Jahre

Kategorie F2 Deutschland: Mindestalter 18 Jahre, für bestimmte Produkte (z.B. "Celebration Cracker" (Blitzknallsätze), Raketen mit mehr als 20 g Nettoexplosivstoffmasse/NEM) Tschechien: Mindestalter 18 Jahre

Kategorie F3 Deutschland: Berechtigung zum Umgang mit diesen Produkten sowie eine Erlaubnis der zuständigen Behörde nötig Tschechien: Mindestalter 21 Jahre oder Berechtigung zum Umgang mit entsprechenden Feuerwerkskörpern

Kategorie F4 Deutschland: Berechtigung zum Umgang mit diesen Produkten sowie eine Erlaubnis der zuständigen Behörde nötig Tschechien: Berechtigung zum Umgang mit entsprechenden Feuerwerkskörpern



Sicher böllern - Daran erkenne ich ordnungsgemäße Feuerwerkskörper

Vor allem beim stärkeren Feuerwerk der Kategorie F3 ist Vorsicht geboten. Das erklärt Jiří Fröhlich von der tschechischen Handelsinspektion: "Bei uns bekommt dieses schon eine Person ab 21 Jahren." In Deutschland ist schon bei dieser Kategorie eine entsprechende Einweisung und Prüfung notwendig. Abgesehen davon kann man oft mit dem Feuerwerk nicht einfach so über die Grenze fahren. Manche pyrotechnischen Artikel muss man vorher beim Zoll anmelden.

Ebenso sind Probleme vorprogrammiert, wenn man gefälschtes Feuerwerk in die Hände bekommt – und gerade beim Einkauf im Ausland blickt man nicht wirklich durch bei den Kennzeichnungen. Jiří Fröhlich, erklärt, woran ich richtiges und sicheres Feuerwerk erkenne: "Jeder Feuerwerkskörper muss drei grundsätzliche Dinge haben. Erstens eine Kennzeichnung des Herstellers. Das ist in Tschechien gesetzlich vorgeschrieben, um klar zu zeigen, dass die und die Firma auch der Hersteller und nicht bloß ein Importeur ist. Zweitens muss auf der Packung die Kategorie aufgeführt sein, der das jeweilige Produkt zugeordnet ist. Zuletzt ist es wichtig, dass die Ware ein sogenanntes CE-Symbol hat. Das bedeutet, dass das Produkt in Einklang mit der gültigen Legislative des jeweiligen Landes steht - in diesem Fall Tschechiens." Immerhin: Das CE-Siegel ist EU-weit einheitlich und zeigt überall in der Union an, ob ein Produkt auf seine Sicherheit geprüft und für den Markt freigegeben wurde.

Jiří Fröhlich mahnt aber auch hier zur Vorsicht. "Leider gibt es auch CE-Symbole, die anders sind, als wir es gewohnt sind. In den Medien werden diese oft als 'China Export'-Symbole bezeichnet. Die Handelsinspektion konzentriert sich stark auf Produkte mit CE-Symbol, und ob dieses nicht einfach so auf eine Produkt-Verpackung aufgedruckt wurde", so der Sprecher der tschechischen Handelsinspektion. Seine Behörde achte bei Kontrollen penibel darauf, dass das CE-Symbol auch tatsächlich ordnungsgemäß ist, beteuert Fröhlich.

Lieber genau hinsehen: echtes CE und falsches "China Export"

Das "gefälschte" CE-Symbol ist aber nicht immer leicht zu erkennen. In er Regel sieht es genauso aus wie das Original, nur grafisch leicht abgewandelt. Oft sind das C und das E etwas näher beieinander als bei geprüften und tatsächlich zertifizierten Artikeln. "Bis Ende des Jahres kontrollieren wir das sehr intensiv. Wenn wir feststellen, dass auf einem Produkt kein notwendiges CE-Symbol ist, oder wenn es dort unrechtmäßig aufgedruckt wurde, dann folgt ein Bußgeld für den Verkäufer und wir machen den Hersteller ausfindig. Und auch dem droht eine Strafzahlung sowie ein Verbot, das jeweilige Produkt auf den Markt zu bringen - dabei wird bereits angebotene Ware aus den Regalen genommen. Das CE-Symbol bestätigt den Einklang eines Produktes mit dem jeweiligen Recht und kann nicht einfach durch irgendein 'China Export'-Symbol ersetzt werden", erläutert Jiří Fröhlich die Kontrollen der Handelsinspektion.

Ein großes Angebot an Feuerwerkskörpern findet man traditionell auf den sogenannten Asia-Märkten direkt an der Grenze. Verkauft werden Raketen und Böller in allen Variationen. Laut Jiří Fröhlich bekommt man auch dort mittlerweile sichere Ware. Dennoch ist aber Vorsicht geboten. Denn man sollte sich genau anschauen, wie die Pyrotechnik verkauft wird - wird es nämlich feucht, dann kann es sich selbst entzünden. "Wenn es um Wunderkerzen geht, dann ist es eigentlich egal, wo man diese kauft - die richten im Normalfall keinen Schaden an und die entzünden sich auch nicht selbst. Feuerwerk der höheren Kategorien darf hingegen nicht einfach an einem Verkaufsstand angeboten werden. Wenn man solches Feuerwerk kaufen möchte - das bedeutet in den Kategorien F2 oder F3 - dann muss man das auf jeden Fall in einem richtigen Laden tun. Dort hat man die Garantie, dass das Feuerwerk nicht in einer feuchten Umgebung war und nicht schon vor Silvester hochgeht" Doch auch für die "richtigen" Läden gelten Regeln – so darf nur sich nur eine bestimmte Menge an Feuerwerkskörpern im Verkaufsraum und im Lager befinden. Also ein offenes Auge beim Knaller-Kauf und ein gutes Bauchgefühl lohnen sich allemal.

Feuerwerk online kaufen - Das rät der Experte

Aber man muss nicht unbedingt nach Tschechien fahren, wenn man tschechisches Feuerwerk bekommen will. Mittlerweile lassen sich die explosiven Spaßartikel auch bequem im Internet bestellen. "Es empfiehlt sich, nicht bei Online-Shops einzukaufen, die erst dieses Jahr entstanden sind, nur die Produkte von anderen Firmen verkaufen und keine 'Geschichte' haben. Da sollte man lieber einen Bogen drum machen. Besonders sollte man Shops meiden, die anonym sind und keine Angaben über den Verkäufer anführen. Wenn man aber direkt auf die Seiten von Feuerwerks-Herstellern schaut, dann findet man oft Links zu Partner-Verkäufern", erläutert Jiří Fröhlich, worauf man beim Online-Kauf achten muss.

