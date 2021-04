Limonade statt Urin - so hat eine Autofahrerin in Oberfranken versucht, Polizisten bei einer Kontrolle zu überlisten. Die Streifenbeamten stoppten die 27-Jährige in Oberkotzau (Landkreis Hof), wie die Polizei am Donnerstag (29. April 2021) mitteilte.

Sie hätten den Verdacht gehabt, dass die nervös wirkende Frau unter Drogeneinfluss stehe, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin habe sich dann am Mittwochabend überraschend bereit erklärt, eine Urinprobe abzugeben.

Falsche Urinprobe: Frau wirkt laut Polizei "nervös"

Der Inhalt des Testbechers kam den Polizisten danach aber seltsam vor - er roch nach Limonade. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte die Frau das süße Getränk in einer Spritze transportiert. Die Beamten brachten die 27-Jährige ins Klinikum zur Blutentnahme. Das Ergebnis der Blutprobe liege noch nicht vor, sagte der Polizeisprecher. Man gehe aber stark davon aus, dass es positiv sein werde.