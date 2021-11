In der Garage einer Postzustellerin in Oberfranken hat die Polizei ungefähr 5000 mutmaßlich gestohlene Briefe gefunden.

Die Ermittler entdeckten am Freitag in Leupoldsgrün (Landkreis Hof) zahlreiche Gruß- beziehungsweise Postkarten sowie andere Postsendungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die 28-jährige Briefträgerin hatte den Angaben zufolge einige der Briefe geöffnet. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Frau in den letzten fünf Jahren an dem in den Post- und Grußkarten enthaltenem Geld bereichert hat. Die Polizei stellte die Post sicher. Gegen die Frau wird wegen Verletzung des Briefgeheimnisses sowie Diebstahl ermittelt.

Vorschaubild: © pixabay_manfedrichter