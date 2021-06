Seit zehn Tagen läuft die Onlinebefragung für den Imageprozess Hofer Land. Der Aufruf zum Mitmachen fand "hervorragendes Echo und viele Bürger aus Stadt und Landkreis Hof sowie Personen außerhalb des Hofer Landes haben bereits an der Umfrage teilgenommen". Das teilt die Stadt Hof mit.

Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) ist davon überzeugt, "dass es mit dieser Begeisterung weitergeht und sich noch zahlreiche Menschen in den verbleibenden Tagen bis Donnerstag 24. Juni beteiligen". Denn je mehr Menschen an der Umfrage teilnehmen, desto präziser wird das Stimmungsbild über das Hofer Land, desto besser können im nachfolgenden Prozess die Maßnahmen definiert werden, die den größten Erfolg um das Image des Hofer Landes weiter positiv aufzuladen.

Was ist das Besondere am Hofer Land? Was macht das Leben hier aus? Welche Gefühle und Bilder verbinden die Menschen mit ihrer Heimatregion? Und worauf sind sie stolz, wenn sie anderen vom Hofer Land erzählen? Das Team rund um das Projekt „Hofer Land“ möchte noch besser verstehen, "was sie bewegt, wenn es um unsere Heimat geht". Jeder Interessierte, egal ob im Hofer Land ansässig oder von außerhalb, ist herzlich eingeladen an der Umfrage teilzunehmen.

"Hofer Land mitgestalten“: https://survey.lamapoll.de/Umfrage-Hofer-Land/