Zwischen zwei Packetdienstfahrern der gleichen Firma ist es am Dienstagnachmittag (08.06.2021) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Dabei hatten sich die Beiden vorher in der Helmbrechtser Straße in Münchberg in die Haare gekriegt.

Der Ältere von beiden, ein 39-jähriger Mann, stieß dabei seinen 23-jährigen Kollegen in der Hitze des Gefechts gegen die Fahrertür und würgte ihn am Hals. Daraufhin erstattete der jüngere Paketdienstfahrer Anzeige wegen Körperverletzung.